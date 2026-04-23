Над Нижегородской областью отразили атаку 11 беспилотников

Никитин: над Нижегородской областью отразили атаку 11 БПЛА, пострадавших нет

За ночь в небе над Нижегородской областью сбили 11 беспилотников, повреждения получил объект около одного из предприятий. Об этом в MAX сообщил губернатор Глеб Никитин.

«Над промышленной зоной Кстовского района ПВО отразила атаку 11 вражеских БПЛА. В результате падения обломков повреждения получил объект на территории одного из предприятий», — написал он.

Никитин добавил, что на место ЧП прибыли оперативные службы и ликвидируют последствия.

«По предварительным данным, пострадавших нет», — заключил глава региона.

Минобороны России сообщало, что средства ПВО в течение ночи сбили 154 беспилотника над территорией России, в том числе в Нижегородской области.

В Самарской области обломки БПЛА упали на промышленное предприятие в Новокуйбышевске. Губернатор Александр Федорищев отмечал, что один человек погиб, еще несколько получили ранения.