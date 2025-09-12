Над Московским регионом за ночь нейтрализовали 9 БПЛА

За ночь системы противовоздушной обороны уничтожили в Московском регионе девять украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Всего над регионами сбили 221 БПЛА Самолетного типа.

Атаку дронов подтвердил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Он подчеркнул, что к местам падения беспилотников прибыли специалисты экстренных служб.

По данным Минобороны, БПЛА нейтрализовали в Смоленской, Калужской, Новгородской, Орловской, Белгородской, Ростовской, Тверской, Псковской, Тульской и Курской областях.

В Ленобласти из-за упавшего дрона разгорелся пожар на судне в порту Приморска. Губернатор региона Александр Дрозденко уточнил, что обошлось без пострадавших. Спасатели ликвидировали открытое горение на судне и потушили пожар на насосной станции.

По словам Дрозденко, угрозы затопления и разлива нефтепродуктов нет. Всего в области ликвидировали 30 беспилотников.