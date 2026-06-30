Над Курской областью за сутки сбили 87 беспилотников ВСУ

За прошедшие сутки над Курской областью сбили 87 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн .

По словам главы региона, с 09:00 29 июня до 09:00 30 июня ВСУ 60 раз применяли артиллерию по отселенным районам, а также 10 раз атаковали территорию области с помощью дронов со взрывными устройствами.

Во Льгове после удара загорелись емкости на АЗС, повреждены забор, фасад и остекление здания. В селе Макеево Рыльского района пострадали кровля, фасад и окна частного дома, в деревне Викторовка — кровля домовладения. В слободе Белой Беловского района сгорело кафе. Погибших и пострадавших нет.

За день до этого над Курской областью сбили еще 131 беспилотник ВСУ. Всего минувшей ночью силы противовоздушной обороны уничтожили более 400 украинских БПЛА над российскими регионами.