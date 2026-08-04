Над Курской областью за сутки сбили 179 украинских БПЛА

Хинштейн: за сутки над Курской областью сбили 179 беспилотников ВСУ

За минувшие сутки с 9:00 3 августа до 9:00 4 августа над Курской областью ликвидировали 179 беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в «Максе» .

Также противник 91 раз применил артиллерию по отселенным районам. Еще 15 раз БПЛА атаковали территорию регионы с помощью взрывных устройств.

В результате атак ВСУ в Рыльском районе уничтожены два дома. Также в разных районах области получили повреждения легковые и грузовые автомобили, комбайн, жилые здания, магазин автозапчастей и объекты энергетики.

Погибших и пострадавших нет.

Накануне над регионом сбили 173 вражеских беспилотника различного типа. Есть разрушения, ранен один мужчина, но обошлось без жертв.