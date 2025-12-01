Над Краснодаром и городами Кубани прогремела серия взрывов

Серия взрывов прогремела вечером 28 декабря над Краснодаром и рядом других населенных пунктов Кубани. Как сообщили Shot очевидцы, в регионе работали средства противовоздушной обороны — предположительно, по беспилотникам ВСУ.

По словам жителей, около 22:30 в восточной и северной частях Краснодара прогремело не менее пяти взрывов. В небе были видны яркие вспышки, а также слышен характерный гул двигателей дронов, которые, по свидетельствам очевидцев, шли на малой высоте.

Аналогичные сообщения поступали из районов Приморско-Ахтарска, Ейска и Славянска-на-Кубани. Также сообщалось о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Краснодара. В станице Кущевской пострадали два частных дома и газовая труба. В поселке Индустриальном Краснодара повреждены три частных дома.

В Минобороны России уточнили, что в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 21 украинский беспилотник самолетного типа. Из них 10 были сбиты над территорией Ростовской области, семь — над акваторией Азовского моря, еще четыре — над Краснодарским краем.

В ночь на 28 декабря средства противовоздушной обороны ночью нейтрализовали в регионах 25 украинских БПЛА самолетного типа.