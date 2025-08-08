Над Калужской областью сбили еще 13 беспилотников

В Калужской области силы ПВО уничтожили еще 13 беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале .

По его словам, три дрона сбили в Жуковском районе, по одному — в Мещовском и Куйбышевском, два — в Сухиничском, один — в Юхновском, два — в Кировском, один — в Мосальском, один — в Боровском и один — в Дзержинском.

Глава региона добавил, что, по предварительным данным, разрушений нет, никто не пострадал.

До этого Шапша писал об уничтожении четырех БПЛА.

В июле сообщалось, что системы противовоздушной обороны ночью сбили шесть дронов в небе над территорией Калужской области.