Над Калужской областью сбили 17 беспилотников

Силы противовоздушной обороны ликвидировали 17 беспилотников в Калужской области. Об этом в мессенджере «Макс» написал губернатор Владислав Шапша.

«Сегодня ночью силами ПВО уничтожены 17 БПЛА над территориями Боровского, Дзержинского, Износковского и Тарусского муниципальных округов», — заявил он.

Шапша отметил, что на местах ЧП работают оперативные группы. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений тоже не зафиксировали.

Утром Минобороны сообщило, что силы ПВО за ночь ликвидировали 571 беспилотник в небе над российскими регионами. БПЛА сбили над Орловской, Ленинградской, Новгородской, Тульской, Тверской, Смоленской, Рязанской, Псковской, Курской, Владимирской, Калужской, Белгородской и Брянской областями, а также над акваториями Черного и Азовского морей, Крымом, Краснодарским краем и Московским регионом.