Над Ярославлем прогремели взрывы

Над Ярославлем вечером прогремели мощные взрывы в ходе отражения очередной атаки беспилотников. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на данные местных жителей.

Очевидцы насчитали от пяти до семи взрывов, а также зафиксировали гуляющий в небе звук мотора и световые вспышки. Предположительно, система ПВО уничтожала воздушные цели.

Губернатор области Михаил Евраев объявил режим беспилотной опасности. О пострадавших и повреждениях официальной информации пока не поступало.

Это уже второй день подряд, когда ВСУ пытаются атаковать регион.

Этой же ночью, 12 декабря, в Твери украинский беспилотник ударил по нижнему этажу многоквартирного дома, семь человек получили ранения, среди них один ребенок. В подъезде после падения БПЛА разгорелся пожар.