Над Херсонской областью за ночь сбили больше 40 беспилотников ВСУ
Ночью на 16 июля в небе над Херсонской областью сбили 42 украинских беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в «Максе».
БПЛА противника уничтожили силы ПВО и мобильные огневые группы.
«Наши военные круглосуточно держат воздушную защиту области, прикрывая жителей, дороги и критические объекты инфраструктуры», — подчеркнул Сальдо.
Ранее стало известно, что всего за минувшую ночь средства ПВО ликвидировали 375 украинских БПЛА в небе над Россией.
Вражеские беспилотники сбивали над Белгородской, Волгоградской, Ростовской, Московской и другими областями, а также над акваториями Азовского и Черного морей.