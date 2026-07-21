Над Херсонской областью сбили 30 БПЛА за ночь

В течение минувшей ночи средства противовоздушной обороны ликвидировали над Херсонской областью 30 украинских беспилотников. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Владимир Сальдо.

«Наши военные держат небо под контролем, защищая жителей, дороги и важные объекты. Благодарю бойцов за точность, бдительность и надежную работу», — написал он.

Всего за ночь средства ПВО уничтожили над территорией российских регионов 209 беспилотников, сообщала пресс-служба Минобороны.

Ночью налеты украинских украинских БПЛА отбили в Ростове-на-Дону, а также в Советском, Боковском, Обливском и Константиновском районах. В результате падения обломков беспилотников вспыхнул пожар в лесу, сотрудники МЧС в настоящее время продолжают тушить возгорание. Глава региона Юрий Слюсарь подтвердил, что информация о пострадавших не поступала.