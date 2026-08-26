Над Черным морем отразили атаку трех дальнобойных ракет ВСУ «Фламинго»

Три украинские ракеты «Фламинго» ликвидировали подразделения противовоздушной обороны в небе над Севастополем. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев в мессенджере «Макс» .

«Этой ночью наши военные и подразделения ПВО отразили первую за долгое время ракетную атаку ВСУ на Севастополь», –написал он.

По словам Развожаева, благодаря слаженной и оперативной работе расчетов три дальнобойные крылатые ракеты FP-5 «Фламинго» были вовремя замечены и ликвидированы. Цели сбили над Черным морем, далеко от береговой линии города.

В результате ЧП никто не пострадал. Информации о повреждениях не поступало.

Сегодня утром губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что силы ПВО ликвидировали около 40 украинских беспилотников над регионом. БПЛА сбили в Таганроге и семи районах области.