Над Брянском прозвучали мощные взрывы

Серия мощных взрывов прогремела в небе над Брянском. Об этом 360.ru сообщили местные жители.

«Около 5:30 я услышала три взрыва. Один из них был очень громким», — рассказал собеседник 360.ru, проживающий в Бежицком районе города.

По данным Telegram-канала Shot, массированная атака началась около пяти утра. Авторы сообщили, что в городе слышали уже более 10 мощных взрывов. По словам местных жителей, системы ПВО сбили несколько беспилотников, а на месте падения обломков образовался столб черного дыма.

Кроме того, жители разных районов области также сообщили о звуках летящих дронов и взрывах. Официальных данных о пострадавших или разрушениях пока не поступало.

Ранее под Тулой мощный взрыв прогремел у жилого дома, погибли четыре человека. По данным следствия, речь идет о детонации взрывного устройства.