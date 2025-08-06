Взрывное устройство сдетонировало под Тулой, четверо погибли

Четверо мужчин погибли при взрыве в Тульской области

Мощный взрыв прогремел у дома под Тулой, погибли четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Предварительно, взрыв произошел поздним вечером во вторник, 5 августа. Он прогремел неподалеку от частного дома в Куркино.

Следствие считает, что речь идет о детонации взрывного устройства. Погибли все находившиеся поблизости мужчины.

Причины взрыва пока неизвестны. На месте происшествия работает следственная группа. Власти назначили ряд экспертиз, Следственный комитет завел уголовное дело. По какой статье — не уточнялось.

Ранее два человека пострадали при взрыве газового баллона на Ямале.