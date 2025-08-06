Взрывное устройство сдетонировало под Тулой, четверо погибли

Мощный взрыв прогремел у дома под Тулой, погибли четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
Предварительно, взрыв произошел поздним вечером во вторник, 5 августа. Он прогремел неподалеку от частного дома в Куркино.
Следствие считает, что речь идет о детонации взрывного устройства. Погибли все находившиеся поблизости мужчины.
Причины взрыва пока неизвестны. На месте происшествия работает следственная группа. Власти назначили ряд экспертиз, Следственный комитет завел уголовное дело. По какой статье — не уточнялось.
Ранее два человека пострадали при взрыве газового баллона на Ямале.
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