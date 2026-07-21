Над Брянской областью за сутки уничтожили 18 украинских БПЛА
Ковальчук: за сутки над Брянской областью сбили 18 дронов ВСУ
За сутки над территорией Брянской области сбили 18 украинских БПЛА. Об этом в телеграм-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук.
По его словам, уничтожением занимались подразделения ПВО Минобороны, спецподразделения Росгвардии по региону, мобильно-огневые группы линейного отдела МВД России на транспорте и группы бригады «БАРС-Брянск».
«Свиноводческий комплекс АПХ „Мираторг“ в Климовском районе подвергся интенсивным обстрелам. Уничтожены два большегрузных автомобиля, повреждены несколько производственных корпусов. Несмотря на масштаб разрушений, сотрудников эвакуировали. Пострадавших нет», — добавил Ковальчук.
Ранее в городе Токмаке Запорожской области украинский БПЛА атаковал женщину на электросамокате. Она получила легкие ранения, отмечал глава региона Евгений Балицкий.