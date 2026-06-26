Над Белгородской областью за сутки перехватили 113 беспилотников ВСУ

За прошедшие сутки ВСУ 84 раза атаковали Белгородскую область, силы ПВО сбили и подавили 113 украинских БПЛА, один человек погиб, сообщил врио губернатора Александр Шуваев в «Максе» .

Атаки были направлены на областной центр, близлежащие населенные пункты, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Губкинский, Корочанский, Краснояружский, Новооскольский, Ракитянский и Шебекинский округа.

Помимо беспилотников ВСУ шесть раз применили реактивные системы залпового огня и артиллерию и четырежды сбрасывали взрывные устройства с БПЛА.

В Краснояружском округе погиб мирный житель, еще один пострадал. Еще двое ранены в Волоконовском и Ракитянском округах.

За минувшую ночь над Россией сбили 660 беспилотников ВСУ. Об этом сообщило Министерство обороны.