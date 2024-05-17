Дрон-камикадзе атаковал копавших огород белгородцев | 360°

Спецоперация 17 мая 2024, 21:14 Дрон-камикадзе атаковал копавших огород белгородцев Копавший огород житель села Новая Наумовка погиб в результате атаки дрона ВСУ РИА «Новости»

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Украинский дрон-камикадзе атаковал двух мужчин, приехавших копать огород в селе Новая Наумовка, написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В результате удара один из жителей погиб, второй смог самостоятельно добраться до больницы.

Глава региона напомнил, что в Новой Наумовке действует режим ЧС, поэтому люди не должны там появляться.

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«В результате атаки дроном один мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте», — сообщил Гладков.

По его словам, второй пострадавший добрался до ЦРБ самостоятельно. Врачи осмотрели его, оказали первую помощь и отправили в областную клиническую больницу. Губернатор напомнил всем жителям сел, где действует режим чрезвычайной ситуации, что приезжать в эти населенные пункты нельзя.

«И выбор между огородом и собственной жизнью, по-моему, очевиден. Пожалуйста, давайте беречь себя и свои близких!» — добавил Вячеслав Гладков.

Вечером 17 мая в Белгороде и районе неоднократно включали сирены ракетной опасности. Минобороны сообщило об уничтожении ракеты «Точка-У».