Над Белгородской областью сбили 10 украинских беспилотников за полчаса
Утром 24 мая над над территорией Белгородской области сбили 10 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Дроны противника ликвидировали дежурными средствами ПВО в промежуток с 08:00 до 08:30 по московскому времени.
Всего за ночь и утро 24 мая в небе над российскими регионами уничтожили больше 90 беспилотников ВСУ. Большую часть из них сбили над Белгородской и Брянской областями.
По два дрона ликвидировали над Липецкой и Курской областями, по одному — над Тульской и Воронежской.
Ранее в России указали на европейский след в усилившихся атаках БПЛА. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров.
Над Белгородской областью сбили 10 украинских беспилотников за полчаса
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