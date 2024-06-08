Над Белгородом сбили несколько воздушных целей

Гладков: ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду

Российские военнослужащие сбили над Белгородом и Белгородским районом несколько воздушных целей. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

В результате детонации снаряда в Белгороде окна выбило в двух квартирах многоэтажных домов. В одном частном доме посекло кровлю, на территории другого домовладения пробило крышу гаража. Также повреждения получили 10 автомобилей.

«В Белгородском районе в поселке Новосадовый — прямое попадание снаряда в забор частного жилого домовладения, в результате на месте образовалась воронка», — отметил губернатор.

Гладков также сообщил, что повреждения зафиксировали в поселке Дубовое и селе Таврово. Здесь осколком повредило забор и крышу жилых домов, посекло два автомобиля и зафиксированы повреждения на линии электроснабжения.

Днем 8 июня в Белгородской области объявили о ракетной опасности. До этого Гладков сообщал, что очередной атаке ВСУ подвергся Шебекинский городской округ.