Начштаба группировки «Запад» ВСУ ликвидировали в зоне СВО

Начальник штаба оперативного командования ВСУ «Запад» полковник Александр Селецкий погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил Telegram-канал «Военное дело».

«Ликвидирован начальник штаба оперативного командования ВСУ „Запад“, полковник Александр Селецкий», — уточнил канал.

При этом подробностей его гибели не приводятся.

О ликвидации высокопоставленного украинского офицера также сообщил Telegram-канал «Северный ветер». По его информации, Селецкий участвовал в разработке операции по вторжению в курское приграничье, потом его вернули на должность начштаба оперативного командования «Запад» и позже «скончался при неизвестных обстоятельствах».

В разработке плана также участвовал и замкобрига 47-й омбр Иван Шаламага, но потом он успел сбежать в Германию.

В декабре 2024 года российский военные ликвидировали главу разведки 25-й бригады ВСУ майора Николая Дупешко на Покровском направлении в зоне СВО.