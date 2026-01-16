«Начнет набирать обороты». В Британии раскрыли, как мороз ударит по Украине

Обороноспособность Украины снизится после усиления мороза, причем по ряду причин, начиная от замерзания мелких рек и заканчивая выходом из строй военной техники. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала .

По его словам, предполагают, что Днепр замерзнет. В этом случае на его мелководных участках в центральной части переправиться станет проще. Более мелкие реки тоже замерзнут.

Меркурис пояснил, что российские войска наступают, а ВСУ используют реки как естественные преграды. Если ударят сильные морозы, то это облегчит задачу по их форсированию для ВС России.

«Есть высокая вероятность, что в результате наступление российских войск ускорится и с этого момента начнет набирать обороты», — отметил он.

Он также считает, что похолодание отразится на военной технике ВСУ, причем даже больше, чем на российской. Беспилотники ВС России лучше приспособлены к холодным условиям, а вот батареи украинских дронов могут замерзнут и хуже работать.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что мэр Киева Виталий Кличко, советующий горожанам уехать в сельскую местность, помог тем самым российской армии. Если люди эвакуируются из обесточенных городов, то ВС РФ будет легче поражать цели.