Начиненные взрывчаткой обломки БПЛА рухнули около ФОК «Оружейник» в Туле

Обломки одного из сбитых украинских беспилотников рухнули возле ФОК «Оружейник» на улице Кутузова в Туле. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.
«Уважаемые туляки! Обломки БПЛА упали около ФОК „Оружейник“, расположенного на улице Кутузова в Туле. Предположительно одна из частей может содержать взрывчатые вещества. На месте работают оперативные службы», — написал он.
Миляев отметил, что участок улицы Кутузова от улицы Рихарда Зорге до Загородного проезда в целях безопасности оперативные службы оцепили до выяснения всех обстоятельств. Горожан он призвал выбирать другие маршруты следования.