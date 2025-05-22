Начиненные взрывчаткой обломки БПЛА рухнули около ФОК «Оружейник» в Туле

Миляев предупредил об обломках БПЛА со взрывчаткой близ ФОК «Оружейник» в Туле

Обломки одного из сбитых украинских беспилотников рухнули возле ФОК «Оружейник» на улице Кутузова в Туле. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

«Уважаемые туляки! Обломки БПЛА упали около ФОК „Оружейник“, расположенного на улице Кутузова в Туле. Предположительно одна из частей может содержать взрывчатые вещества. На месте работают оперативные службы», — написал он.

Миляев отметил, что участок улицы Кутузова от улицы Рихарда Зорге до Загородного проезда в целях безопасности оперативные службы оцепили до выяснения всех обстоятельств. Горожан он призвал выбирать другие маршруты следования.

Ранее губернатор сообщал, что один из сбитых украинских дронов врезался в крышу многоквартирного дома в Пролетарском округе города. В результате атаке легкие ранения получили два человека.