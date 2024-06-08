DikGAZETE: образ Зеленского резко изменился на Западе после его выходок

Образ президента Украины Владимира Зеленского резко изменился на Западе после его лживых заявлений и странных поступков. Об этом сообщило издание DikGAZETE.

«Западные издания начинают развенчивать миф о „герое“ Зеленском, который превращается в неуравновешенного человека, не всегда адекватно воспринимающего действительность», — отметили в материале.

Авторы статьи предположили, что Зеленский стал чувствовать себя загнанным в угол, поэтому не знает, что делать. Запад практически уверен в поражении ВСУ на поле боя. Это значит, что неопределенный статус человека, действующего от имени главы киевского режима, сделает из него козла отпущения.

Таким образом, для украинского руководства начался обратный отсчет, а из США в любой момент поступит сигнал о завершении политического проекта под названием «Владимир Зеленский».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что снижение возраста мобилизации сделает Зеленского на Украине врагом многих матерей, которые потеряют своих сыновей.