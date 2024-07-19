Начальника полиции ранило при обстреле ВСУ Кременной
В Кременной при обстреле ВСУ кассетными боеприпасами ранило начальника полиции
Центр Кременной оказался под обстрелом украинских боевиков, которые выпустили по городу кассетные боеприпасы. Об этом в Telegram-канале сообщил его глава Вячеслав Третьяков.
«В результате обстрела <…> ранен начальник Кременского отдела полиции, который выехал для осмотра места происшествия», — уточнил он.
Третьяков добавил, что полицейского уже осмотрели врачи. Мужчине оказали необходимую помощь, его состояние оценивают как стабильное.
Глава Кременной подчеркнул, что направленные на мирное население и правоохранителей атаки вызывают только сожаление и горечь.
«Мы должны помнить, что такие действия — это не просто преступления против человечности, это бездушные попытки посеять страх и дестабилизировать обстановку в городе», — написал Третьяков.
Ранее он сообщил, что при обстрелах центра города ранения получили шесть человек. Удары ВСУ наносили по зданиям госучреждений, магазинам и многоквартирным домам.
«В результате произошли возгорания торговых павильонов на рынке», — добавил глава Кременной.
Украинские боевики снова применили кассетные боеприпасы после прибытия спасательных служб.
Утром 19 июля ВСУ ударили по Луганску, использовав, предположительно, ракеты ATACMS.