Начальник Генштаба проинспектировал группировку войск «Север»

Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов 31 декабря заслушал доклады командующего группировки войск «Север». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Герасимов отметил, что войска группировки уверенно продвигаются вглубь обороны противника.

«В декабре достигнуты самые высокие темпы наступления», — сказал Герасимов.

Генерал армии заявил об успехах группировки войск «Север» в создании полосы безопасности на территории Харьковской и Сумской областей Украины.

«Всего освобождены 32 населенных пункта, под контролем около 950 квадратных километров», — сказал Герасимов.

Он уточнил, что 18 из освобожденных населенных пунктов — в Сумской области, еще 18 — в Харьковской.

Герасимов вручил отличившимся при выполнении боевых задач бойцам «Севера» государственные награды, поблагодарил за мужество и героизм в бою.

Ранее глава Генштаба озвучил успехи российских военных в зоне спецоперации за 2025 год.