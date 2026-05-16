Начальник Генштаба Герасимов проверил работу группировки войск «Запад»

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов проверил работу группировки войск «Запад» и поставил дальнейшие задачи. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны .

«Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск „Запад“», — заявили в министерстве.

Военачальник заслушал доклад командира Сергея Кузовлева по обстановке в зоне ответственности «Запада», а также других командующих.

Герасимов отметил успехи соединений воинских частей и поставил задачи на дальнейшие действия, вручив госнаграды наиболее отличившимся бойцам. Он поблагодарил их за героизм и мужество, проявленные в боях.

Ранее ВС России освободили села Чаривное в Запорожской области и Чайковка в Харьковской.