Бойцы ВСУ корректировали огонь на жилые районы в Курахово в ДНР. Об этом РИА «Новости» рассказала беженка Марина Зяброва.

По ее словам, она находилась в доме и смотрела в окно, когда заметила пятерых украинских боевиков. Они не дошли до ворот где-то три метра. При этом один украинский военный начал что-то отмечать у себя в телефоне.

«Покрутился и пошел к другим соседям, и вот так вот от двора к двору. Буквально через несколько дней начались прилеты по нашим домам, по дворам, где мы жили, люди мирные», — сказала женщина.

Российские военные освободили Курахово 6 января. Благодаря этому ВС РФ смогли создать плацдарм для наступления армии в восточной части Запорожской области. Войска продвигались вдоль трассы Запорожье — Донецк.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что боевики ВСУ выстроили подземные городки из укреплений на подступах к Курахово и под его жилым сектором.