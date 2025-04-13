«Начались прилеты по жилым домам». Беженка — об обстрелах ВСУ в Курахово
ВСУ корректировали огонь на дома с мирными жителями в Курахово
Бойцы ВСУ корректировали огонь на жилые районы в Курахово в ДНР. Об этом РИА «Новости» рассказала беженка Марина Зяброва.
По ее словам, она находилась в доме и смотрела в окно, когда заметила пятерых украинских боевиков. Они не дошли до ворот где-то три метра. При этом один украинский военный начал что-то отмечать у себя в телефоне.
«Покрутился и пошел к другим соседям, и вот так вот от двора к двору. Буквально через несколько дней начались прилеты по нашим домам, по дворам, где мы жили, люди мирные», — сказала женщина.
Российские военные освободили Курахово 6 января. Благодаря этому ВС РФ смогли создать плацдарм для наступления армии в восточной части Запорожской области. Войска продвигались вдоль трассы Запорожье — Донецк.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что боевики ВСУ выстроили подземные городки из укреплений на подступах к Курахово и под его жилым сектором.