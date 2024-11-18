Набор волонтеров для госпитального ухода за бойцами СВО начался в Подольске

В Подольске стартовал набор групп волонтеров для обучения госпитальному уходу за раненными в зоне специальной военной операции. Первые добровольцы, успешно прошедшие обучение, уже применили полученные знания на практике в Подольском военном госпитале.

Обучающие занятия для начинающих волонтеров проводит развивающий центр «Росток». В рамках программы сотрудники госпиталя делятся опытом и обучают оказанию физической помощи и поддержке раненых бойцов. Волонтеры также получают навыки, необходимые для применения знаний в реальных условиях. Кроме того, учреждение приглашает мастеров-парикмахеров для оказания помощи.

Работа по поддержке военных в зоне спецоперации в Подольске ведется системно. Специалисты и волонтеры дворца молодежи регулярно проводят мастер-классы по плетению маскировочных сетей, к которым присоединяются новые неравнодушные жители округа.

Ближайший мастер-класс «Вводный инструктаж по госпитальному уходу за ранеными» состоится 24 ноября в 12:00 на Пахринском проезде, 6а, в развивающем центре «Росток». Записаться на участие можно по телефону: 8 (916) 441-95-37.

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