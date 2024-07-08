На заседании СБ ООН по взрывам в Киеве Россия опровергнет заявления Украины

Полянский: Россия докажет ООН, что не было намеренных ударов по Киеву

Фото: РИА «Новости»

Завтра, 9 июля, состоится заседание Совета Безопасности ООН, в ходе которого Россия опровергнет заявления Украины о намеренном ударе по гражданской инфраструктуре. Информация об этом появилась в Telegram-канале первого заместителя постпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского.

«Западники предсказуемо запросили срочное заседание СБ ООН в связи с „ракетным ударом по детскому госпиталю в Киеве“. <…> Ознакомим коллег с фактами, которые абсолютно не подтверждают украинскую и западную версию этого происшествия», — заявил Полянский.

Ранее Минобороны России опровергло заявления о намеренном ракетном ударе по Киеву. В военном ведомстве заявили, что это очередная истерика киевского режима, который не хочет терять финансирование и прекращать огонь.

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