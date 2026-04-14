На Запорожской АЭС отключилось внешнее электроснабжение
На Запорожской атомной электростанции отключилось внешнее электроснабжение. Питание идет от резервных дизель-генераторов, сообщил телеграм-канал ЗАЭС.
«В результате действия автоматической защиты произошло отключение высоковольтной линии электропередачи 330 кВ „Ферросплавная-1“», — написали там.
Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов в связи с потерей внешнего электроснабжения.
Генераторы работают штатно, технологические системы станции находятся в безопасном состоянии. Радиационный фон в норме.
Накануне глава Росатома Алексей Лихачев сообщил, в районе Запорожской атомной электростанции продолжаются обстрелы. Прилеты фиксировали рядом с Энергодаром.