На Запорожской АЭС отключилось внешнее электроснабжение

Фото: РИА «Новости»

На Запорожской атомной электростанции отключилось внешнее электроснабжение. Питание идет от резервных дизель-генераторов, сообщил телеграм-канал ЗАЭС.

«В результате действия автоматической защиты произошло отключение высоковольтной линии электропередачи 330 кВ „Ферросплавная-1“», — написали там.

Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов в связи с потерей внешнего электроснабжения.

Генераторы работают штатно, технологические системы станции находятся в безопасном состоянии. Радиационный фон в норме.

Накануне глава Росатома Алексей Лихачев сообщил, в районе Запорожской атомной электростанции продолжаются обстрелы. Прилеты фиксировали рядом с Энергодаром.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте