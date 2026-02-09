Россия перешла к принципиально новой модели ведения боевых действий на Украине, отказавшись от тактики классических прорывов. Об этом сообщило немецкое издание Junge Welt .

По оценке авторов, ВС России делают ставку на стратегию системного истощения и рассматривают поле боя как единый управляемый контур, где ключевую роль играют математические модели ущерба и постоянная обратная связь в реальном времени.

«Россия ведет боевые действия как фабрика — на основе больших данных, серийно. Цель — не прежде всего территория, а планомерное истощение систем противника», — уточнили в издании.

Авторы статьи подчеркнули, что техническим воплощением доктрины стали так называемые «зоны тотального уничтожения» и автономные подразделения нового типа.

По данным газеты, реальная цель России заключается не в немедленном взятии под контроль территорий, а в создании условий, при которых система противника рухнет под нагрузкой.

Ранее подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис заявил, что США фактически запустили обратный отсчет до победы России на Украине.