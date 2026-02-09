На Западе заявили об отказе России от тактики классических прорывов
Junge Welt: Россия применила новую стратегию ведения боев на Украине
Россия перешла к принципиально новой модели ведения боевых действий на Украине, отказавшись от тактики классических прорывов. Об этом сообщило немецкое издание Junge Welt.
По оценке авторов, ВС России делают ставку на стратегию системного истощения и рассматривают поле боя как единый управляемый контур, где ключевую роль играют математические модели ущерба и постоянная обратная связь в реальном времени.
«Россия ведет боевые действия как фабрика — на основе больших данных, серийно. Цель — не прежде всего территория, а планомерное истощение систем противника», — уточнили в издании.
Авторы статьи подчеркнули, что техническим воплощением доктрины стали так называемые «зоны тотального уничтожения» и автономные подразделения нового типа.
По данным газеты, реальная цель России заключается не в немедленном взятии под контроль территорий, а в создании условий, при которых система противника рухнет под нагрузкой.
