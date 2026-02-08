Заявления Вашингтона о планах урегулировать конфликт на Украине к июню фактически запустили обратный отсчет до военной победы России. Об этом заявил в эфире Youtube-канала подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.

Он сравнил ситуацию с футбольным матчем, где тикают часы до конца игры. По его мнению, России теперь нет необходимости идти на уступки, так как Запад осознал невозможность выиграть эту войну.

«Для всех, для Европы, Украины, России, для всех, теперь тикают часы, начался обратный отсчет», — заявил отставной военный.

Он добавил, что победителем окажется сторона, которая будет лидировать на момент истечения времени. Дэвис также отметил, что осознание фатального исхода для Украины уже заставило американских партнеров дистанцироваться от Киева.

Соединенные Штаты больше не готовы нести жертвы ради поддержки Украины, если потери неизбежны. Эксперт назвал запоздалость этого решения полнейшей глупостью.

«И сейчас наконец до Штатов дошло. Поэтому теперь они говорят, что „мы больше не будем вкладывать в это деньги“», — отметил подполковник в отставке.

Ранее западный эксперт заявил, что сохранение государственности Украины зависит от решения России. По его словам, дальнейшая судьба страны зависит от договороспособности киевского режима.