На Западе заявили о зреющем расколе в украинской переговорной делегации

Внутри украинской переговорной делегации зреют разногласия, рискующие превратиться в раскол. Об этом сообщило издание The Economist .

По мнению корреспондента Оливера Кэрролла, одна из частей переговорщиков во главе с Кириллом Будановым выступает за скорейшее соглашение под руководством США, а вторая, на которую по-прежнему влияет бывший глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, этого не хочет.

В свою очередь, украинский лидер Владимир Зеленский пытается балансировать между теми и другими, держа в голове и собственное мнение о ситуации.

Ранее газета Junge Welt сообщила, что арест экс-министра энергетики Германа Галущенко может быть сигналом Зеленскому и делает того более зависимым от правого крыла украинской армии, которое требует продолжать боевые действия.