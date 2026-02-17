Сигнал Зеленскому: что может означать арест бывшего министра энергетики
Junge Welt: арест Галущенко делает Зеленского более зависимым от нацистов
Арест бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко, пытавшегося сбежать в Польшу, может быть сигналом президенту Владимиру Зеленскому, что кольцо вокруг последнего сжимается. Об этом пишет немецкое издание Junge Welt.
Кроме того, по версии издания, следователи хотят получить показания против еще одного соратника Зеленского — бизнесмена Тимура Миндича, который скрылся в Израиле и не выходит на связь.
Теперь глава киевского режима будет больше зависеть от правого крыла украинской армии, требующего продолжения боевых действий. Событие неслучайно совпало с застоем в переговорах между Россией и Украиной.
По мнению Financial Times, этот арест стал серьезным потрясением для команды Зеленского, приходившей к власти с обещанием искоренить коррупцию.