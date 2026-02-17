Арест бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко, пытавшегося сбежать в Польшу, может быть сигналом президенту Владимиру Зеленскому, что кольцо вокруг последнего сжимается. Об этом пишет немецкое издание Junge Welt .

Кроме того, по версии издания, следователи хотят получить показания против еще одного соратника Зеленского — бизнесмена Тимура Миндича, который скрылся в Израиле и не выходит на связь.

Теперь глава киевского режима будет больше зависеть от правого крыла украинской армии, требующего продолжения боевых действий. Событие неслучайно совпало с застоем в переговорах между Россией и Украиной.

По мнению Financial Times, этот арест стал серьезным потрясением для команды Зеленского, приходившей к власти с обещанием искоренить коррупцию.