На Западе заявили о проблемах с поставками ПВО для Украины

Западные страны не справились с обеспечением Украины системами противовоздушной обороны в рамках программы PURL. Об этом сообщило издание Politico .

Ключевые трудности журналисты связали с ограниченными возможностями оборонной промышленности и затянутыми процедурами согласования поставок.

«Промышленность не смогла ускорить ни производство, ни процессы утверждения устаревших систем, чтобы удовлетворить критическую потребность Киева в противовоздушной обороне», — сказано в материале.

Ситуация усложняется даже несмотря на то, что европейские страны закупают вооружение из американских запасов и потом передают Украине. В частности, речь идет о ракетах для комплексов Patriot. Дополнительные трудности создает и то, что у самих Штатов запасы таких боеприпасов невелики.

«Это беда для всех, она не сулит ничего хорошего. В том смысле, что мы не сможем это сделать. Нам нужно проснуться», — сказал журналистам анонимный источник в американском конгрессе.

Ранее украинские военные показали фото пусковой установки M903 зенитно-ракетного комплекса Patriot с почти пустым боекомплектом. В Сети публикацию связали с обращением к странам НАТО.