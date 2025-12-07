На Западе заявили о преимуществе России

Российская армия добилась преимущества за счет ослабления ВСУ. Своими наблюдениями поделился военный аналитик финской организации Black Bird Group Эмиль Кастехельми в интервью с The New York Times.

«Хотя Украина еще не готова капитулировать, она выглядит критически слабой. На этом фоне русские, полагаю, могут диктовать условия», — сказал он.

Эксперт предрек Вооруженным силам Украины очень мрачное будущее, отметив, что не видит света в конце тоннеля. Он напомнил, что за последние сутки ВС России атаковали предприятия военно-промышленного комплекса Украины и объекты энергетики. По данным ВСУ, страну атаковали свыше 700 раз.

После этого в республике начались массовые отключения электричества, поэтому украинцев призвали экономить на потреблении света. В компании «Укрэнерго» признали ситуацию тяжелой, ведь на восстановление энергоснабжения уйдут недели.