CNN: Россия заставила Запад играть по ее правилам и взяла его под контроль

Россия навязала Западу в украинском конфликте свои правила и заставила его отказываться от собственной стратегии. Об этом сообщил CNN .

«Непрекращающиеся дискуссии на Западе и задержки в поставках западного вооружения Украине доказывают успех избранной Россией стратегии рефлексивного контроля, которая вынуждает Запад сдерживаться», — отметил телеканал.

Журналисты добавили, что Россия исходит из собственной победы в конфликте и вынуждает НАТО действовать в той же парадигме.

Ранее Служба внешней разведки сообщила, что Запад хочет заморозить конфликт на Украине, чтобы за это время восстановить боеспособность страны и подготовить ее к реваншу. Для этого там разворачивают учебно-тренировочные центры с натовскими инструкторами.