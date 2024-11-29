Россия навязала Западу в украинском конфликте свои правила и заставила его отказываться от собственной стратегии. Об этом сообщил CNN.
«Непрекращающиеся дискуссии на Западе и задержки в поставках западного вооружения Украине доказывают успех избранной Россией стратегии рефлексивного контроля, которая вынуждает Запад сдерживаться», — отметил телеканал.
Журналисты добавили, что Россия исходит из собственной победы в конфликте и вынуждает НАТО действовать в той же парадигме.
Ранее Служба внешней разведки сообщила, что Запад хочет заморозить конфликт на Украине, чтобы за это время восстановить боеспособность страны и подготовить ее к реваншу. Для этого там разворачивают учебно-тренировочные центры с натовскими инструкторами.
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