Львов и Ивано-Франковск остались без света: ракетные удары по Западу Украины продолжаются

Во Львове и Ивано-Франковске зафиксировали перебои с электричеством. Об этом сообщило местное издание Times of Ukraine.

По его информации, ночью ВС России атаковали объекты на Украине.

«Запад Украины — к вам летит 30 ракет», — отметило издание.

Украинский телеканал «Общественное» подтвердил, что в Ивано-Франковске и Хмельницкой области прогремели взрывы.

Ранее в местной прессе сообщили о крупнейшей атаке БПЛА на страну. Пролет групп беспилотников зарегистрировали на севере Днепропетровской, на востоке Николаевской и над Сумской и Черниговской областями. БПЛА двигались в сторону запада, северо-запада и Полтавщины. Воздушную тревогу объявили в большинстве регионов, в том числе в Киеве, Полтаве, Днепропетровской, Харьковской и Черкасской областях.

На Украине предупредили, что ВС России подняли группы Ту-95МС с аэродрома «Оленья» на Кольском полуострове. Эти стратегические бомбардировщики чаще всего используются для запуска крылатых ракет Х-101 и Х-555.