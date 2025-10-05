Вооруженные силы России освободили Кузьминовку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны .

Село перешло под контроль подразделений группировки войск «Юг». Бойцы освободили населенный пункт в результате активных и решительных действий.

Также по данным Минобороны, ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности, в том числе ракетами «Кинжал», по предприятиям ВПК Украины и объектам, обеспечивавшим их работу. Все назначенные цели удалось поразить.

Ранее российские бойцы освободили Вербовое в Днепропетровской области. Село взяли под контроль подразделения группировки войск «Восток».