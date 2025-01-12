На западе сообщили об угрозе украинскому «фортификационному поясу»

Продвижение российских военных создает угрозу для крупного укрепрайона ВСУ. Об этом сообщила британская газета Daily Express .

«Так называемый украинский „фортификационный пояс“ находится под угрозой в связи с наступлением российских войск. <…> Этот пояс включает в себя Константиновку, Дружковку и Краматорск», — написали авторы статьи.

По их словам, после взятия Дзержинска, российские военные получили возможность подойти к украинскому фортификационному поясу с южной стороны в районе Константиновки.

В дополнение к этому, ВС России могут атаковать к северо-западу от Дзержинска и одновременно к югу от Часова Яра, тем самым окружить ВСУ в районе села Александро-Шульгино и подровнять линию фронта перед наступлением на Константиновку.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, как российские военные «берут в клещи» ВСУ к западу от Красноармейска и к востоку от Димитрова.