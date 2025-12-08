На Западе сообщили о рекордных темпах продвижения России в зоне СВО

Россия наращивает контролируемую территорию в зоне спецоперации на Украине самыми высокими темпами за последние четыре года. Об этом сообщило The Telegraph .

По данным издания, ссылающегося на карту DeepState, российские силы заняли около 518 квадратных километров в ноябре, что вдвое больше, чем в октябре. Институт изучения войны (ISW) также отметил, что скорость продвижения приблизилась к показателям начала конфликта.

Как отмечает Bloomberg, европейские лидеры на встрече в Лондоне стремятся убедить президента Украины Владимира Зеленского не уступать территории. По данным агентства, их цель — не допустить, чтобы США принудили Киев к сделке с Россией без предоставления Украине гарантий безопасности.