Обмен телами погибших военных между Россией и Украиной поставил под сомнение заявления Киева об успехах на фронте. Такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X .

Боуз счел, что результаты обмена сами показали реальную ситуацию. При этом произошедшее опровергло заявления украинских властей о положении на фронте.

«Россия только что передала Украине еще 1000 погибших, все это — ненужные потери для [президента Украины] Владимира Зеленского и результат провалившейся войны НАТО», — написал журналист.

Ранее представитель российского Генерального штаба генерал-полковник Сергей Рудской отметил, что Украина потеряла более полутора миллионов военных с момента начала спецоперации в феврале 2022 года. При этом только за 2025 год украинская армия лишилась более 520 тысяч военнослужащих.