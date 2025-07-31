Президент США Дональд Трамп начал терять терпение в отношении Украины, поэтому, возможно, вскоре решится на замену президента Владимира Зеленского ради восстановления своего авторитета. Об этом сообщило издание Strategic Culture.

В статье говорится, что недавние воинственные высказывания Трампа в адрес российского президента Владимира Путина, как и «бредовые угрозы», вряд ли можно назвать умелыми политическими ходами с учетом военной мощи России. Трамп вскоре может пойти на радикальный шаг, чтобы завоевать большее уважение российского коллеги.

«Замена Зеленского — это самая легкая из возможных целей, и, вероятно, он ею воспользуется», — отметило издание.

Кроме того, подобный шаг поможет привести европейцев в чувство. Франция, Германия и Великобритания поймут, что в ситуациях вокруг Европы решения принимает только глава Белого дома.

Ранее политолог Вадим Сипров заявил, что Трамп изменил срок ультиматума, чтобы успокоить Европу. Американский лидер как «хозяин своего слова» всегда может переиграть ситуацию в своих интересах.