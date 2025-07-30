Американский президент Дональд Трамп изменил срок ультиматума, который он отвел России на заключение мирного договора с Украиной. Если этого не произойдет — грозит ввести санкции против наших торговых партнеров. Не пойдет ли он на попятную и насколько крепко его слово, в беседе с 360.ru рассказал политолог Вадим Сипров.

«Благополучно отъедут вправо» Вряд ли торговые партнеры России — Индия, Китай, Турция — согласятся безусловно выполнять требования американского президента, отметил эксперт. «Перед нами, скорее всего, предмет некоего торга, сам этот ультиматум, подвижка сроков. Скорее всего, эта подвижка была сделана, чтобы немножечко успокоить [главу ЕК] Урсулу фон дер Ляйен и [премьер-министра Великобритании] Кира Стармера», — пояснил Сипров. Он напомнил про условия, которые Трамп «выторговал» у европейцев в части торговли с США. По мнению политолога, Европа потребовала каких-то уступок и американский президент бросил им это обещание, которое ничем не подкреплено.

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«Трамп известен как знатный хозяин своему слову. Слово дал, завтра взял обратно. Поэтому я бы ситуацию не драматизировал», — отметил собеседник 360.ru. Новые сроки ультиматума также «благополучно отъедут вправо», отметил Сипров и добавил, что Трамп всегда найдет повод оправдать свои поступки.

Трамп блестяще жонглирует и фактами, и переменами политической ситуации, поэтому объяснить свои действия он сможет. Насколько рациональны будут эти объяснения? А это не имеет значения. Вадим Сипров политолог

Аукцион невиданной щедрости закрыт Трампа не устраивает ситуация, когда политическими процессами на Украине управляют из Лондона, поэтому он может захотеть уйти до того, как страну постигнет фиаско. «Трамп закрыл аттракцион невиданной щедрости и прекратил бесплатную помощь Украине со стороны Соединенных Штатов. Это одна задача. Но другая задача — возврат или хотя бы создание гарантии для возврата этих самых денежных средств. При этом Трамп реалист и прекрасно понимает, что сейчас найти управленческую команду, которая будет состоять из лояльных США игроков, на Украине невозможно», — пояснил Сипров.

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Запад тоже обиделся на Зеленского из-за его «художественной самодеятельности» в отношении антикоррупционных ведомств НАБУ и САП. Первыми после отмены их независимости тревогу забили британские СМИ, они намекнули о последствиях.

Зеленскому просто дали понять, что сейчас он висит на ниточке. <…> Ему объяснили: «Голубчик, ты играй, играй, да не переигрывай». Просто сиди тихо и не раздражай американцев, ты их и так бесишь. Вадим Сипров политолог

Ультиматум России или Украине? Те 10 дней, что Трамп дал якобы России, станут критическими для Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака, заявил Сипров. Когда истечет назначенный срок, Трамп начнет маневрировать, благо поле для маневра расширилось. «Он может сказать: „Начинать третью мировую войну из-за Украины с Путиным я не собираюсь. Я сделал все, что мог, хотя обещал за 24 часа, потом за 100 дней, потом еще сколько-то. Тем не менее все идет как идет. В Киеве ребята недоговороспособные, хотя я буквально несколько раз на поклон в Кремль ходил. Звонил. Эти ребята невменяемые. Русские вообще на голову больные. Пускай там между собой разбираются“», — высказал мнение политолог.

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При этом Америка не отказывается поставлять оружие Украине, но за деньги, причем авансом. Трамп готов продавать «лучшее в мире оружие», именно в этом состоит интерес американского лидера. Отсюда его резкие и противоречащие друг другу заявления, отсюда и подвижки в сроках ультиматума.

Трамп сможет очень технично умыть руки и выйти из этого конфликта, который для Америки — только проблемы и затраты. Вадим Сипров

По его оценке, Трамп выстроил технологичную, красивую информационную завесу ради достижения собственных интересов и национальных интересов США.

Замена шила на мыло Сейчас в Киеве засели лондонские или пробрюссельские игроки, а также прогерманский мэр столицы Виталий Кличко. Рассуждения про смену президента страны с Владимира Зеленского на Валерия Залужного вполне допустимы, однако Залужного тоже «англичане обработали», отметил политолог.

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«События развиваются по совершенно непрогнозируемому сценарию. То есть в любой момент Зеленский может исчезнуть. Он может скончаться от передозировки тех веществ, которые любит употреблять. Он может случайно выйти из окна, споткнуться на лестнице в свой бункер и расшибить себе голову. С ним может произойти все что угодно. И в этой ситуации замена состоится», — предположил Сипров. Единственная реальная сила на Украине — это армия, и вполне возможно, что Зеленского заменят на очередную марионетку — Залужного, добавил политолог. При таком раскладе американцы все равно останутся не у дел, резюмировал эксперт.