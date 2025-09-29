Army Recognition: на Украине нет платформ для запуска ракет Tomahawk

Соединенные Штаты не смогут передать Украине крылатые ракеты Tomahawk, так как там нет платформ для их запуска. Об этом написало издание Army Recognition .

По информации газеты, ракеты Tomahawk превосходят все то вооружение, что Запад поставлял на Украине ранее.

«На практике, однако, проблема заключается в способах применения. Украине не хватает штатных военно-морских пусковых установок для Tomahawk», — отметили авторы материала.

Турецкие корветы, что сейчас производят на Украине, также не смогут применять ракеты Tomahawk. Техническое переоснащение кораблей под такие ракеты невыполнимо.

Киеву могут передать наземные комплексы Typhon, но их сложно разместить на территории Украины, также есть проблемы с квалификацией персонала.

В России заявили, что слышали о планах США поставить на Украину крылатые ракеты и анализируют эти заявления. В Кремле отметили, что для ВСУ нет панацеи, которая смогла бы изменить ситуацию на фронтах.