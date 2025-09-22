На Западе раскрыли планы «коалиции желающих» на случай поражения Украины
Профессор Дизен: «коалиция желающих» ответит России на поражение Украины
Если Украина потерпит поражение, «коалиция желающих» может устроить эскалацию конфликта с Россией. Об этом написал в соцсети X профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
«Наши лидеры продолжают приближать нас к войне с самой мощной армией в Европе. Этот конфликт не ограничится территориями России и Украины», — заявил он.
К этому посту он прикрепил фрагмент интервью Бориса Джонсона, в котором экс-премьер Великобритании призывает добиться поражения России. При этом ранее Джонсон в интервью изданию Kyiv Independent заявил, что «коалиция желающих» не собирается напрямую участвовать в боевых операциях, а займется только обучением, логистикой и поддержкой.