На Западе раскрыли планы «коалиции желающих» на случай поражения Украины

Если Украина потерпит поражение, «коалиция желающих» может устроить эскалацию конфликта с Россией. Об этом написал в соцсети X профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«Наши лидеры продолжают приближать нас к войне с самой мощной армией в Европе. Этот конфликт не ограничится территориями России и Украины», — заявил он.

К этому посту он прикрепил фрагмент интервью Бориса Джонсона, в котором экс-премьер Великобритании призывает добиться поражения России. При этом ранее Джонсон в интервью изданию Kyiv Independent заявил, что «коалиция желающих» не собирается напрямую участвовать в боевых операциях, а займется только обучением, логистикой и поддержкой.