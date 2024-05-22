Британский аналитик Александр Меркурис предрек, что сражение за Донбасс завершится освобождением российской армией Славянска. Это ключевой город в регионе.

Ситуация для ВСУ в зоне специальной военной операции, особенно в Харьковской области, сложилась непростая, заявил он в своем блоге на YouTube. Российская армия достигла значительных успехов на этом участке фронта, причем продолжает наступать.

«Славянско-Краматорская агломерация — последняя большая агломерация, которую Украина все еще контролирует в Донбассе. Ее падение приведет к завершению битвы за Донбасс», — заявил аналитик.

В последние месяцы ВС РФ нанесли ряд серьезных поражений украинской армии. Российские военные взяли под контроль, в частности, такие населенные пункты, как Авдеевка, Марьинка и Очеретино. Помимо этого, украинские боевики и иностранные наемники несут потери в результате действий армии России, уничтожающей не только живую силу ВСУ, но и западную технику.

Ранее украинский генштаб назвал Покровское направление самым сложным и напряженным на всей линии фронта.