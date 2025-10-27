На Западе предупредили, что российское оружие погрузит Украину во тьму

Обновленные российские дроны стали быстрее и точнее, благодаря чему эффективнее поражают энергетические объекты на Украине. Об этом сообщила газета The Economist .

По ее информации, если год назад Украину в среднем каждую ночь атаковали меньше 150 беспилотников, то сейчас 600-700 стало нормой. Отражать такие налеты с помощью систем ПВО становится все сложнее. Поэтому издание не исключает, что с приближением зимы Украина будет все сильнее погружаться во тьму.

Накануне российские военные поразили украинский товарный поезд, перевозивший вооружения на передовую, а также несколько энергетических объектов, цеха по производству и места запуска дальнобойных беспилотников и пункты временной дислокации ВСУ.