В Белоруссии предупредили о подготовке НАТО к вооруженному конфликту с Союзным государством

В НАТО начали фактическую подготовку к открытому вооруженному конфликту с Белоруссией и Россией. Об этом в интервью газете «Во славу Родины» заявил замначальника Генштаба Вооруженных сил Республики Беларусь генерал-майор Владимир Куприянюк.

Он подчеркнул, что численность группировки ВСУ у белорусской границы достигла порядка 15 тысяч человек. Куприянюк предупредил, что в ближайшее время военно-политическая обстановка вокруг республики будет чрезвычайно напряженной.

По его словам, Запад сосредоточил основные усилия на дальнейшем увеличении расходов на оборону. Он также наращивает ударный потенциал войск и расширяет военное присутствие рядом с границами Союзного государства.

«Против нашей страны не прекращается ведение разведки всех видов, в том числе задействуются маневренные группы радиоэлектронной разведки и беспилотные летательные аппараты», — указал генерал-майор.

Против находящихся в приграничных районах белорусских силовиков, добавил Куприянюк, систематически устраивают провокации.