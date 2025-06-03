На Западе оценили последствия теракта Украины против российских аэродромов
NYT: теракт Украины в отношении аэродромов не помешает наступлению России
Массовая атака Украины FPV-дронами по аэродромам в некоторых российских городах не помешает ВС России продолжить наступление на территории Украины. Такое мнение выразила газета The New York Times.
Журналисты заявили, что одна атака не способна заставить Россию сократить наступательные операции. Американские официальные лица также отметили, что ждут «значительный ответный удар» со стороны российской армии.
Минобороны России сообщало, что 1 июня киевский режим совершил теракт с FPV-дронами в отношении аэродромов в Иркутской, Мурманской, Рязанской, Ивановской и Амурской областях.
Атаки в Рязанской, Амурской и Ивановской областях отразили. Несколько единиц авиатехники в результате терактов вспыхнули, но их все быстро потушили. В ведомстве добавили, что среди гражданского персонала и военнослужащих жертв нет, а некоторых участников теракта задержали.