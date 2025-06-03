На Западе оценили последствия теракта Украины против российских аэродромов

Массовая атака Украины FPV-дронами по аэродромам в некоторых российских городах не помешает ВС России продолжить наступление на территории Украины. Такое мнение выразила газета The New York Times .

Журналисты заявили, что одна атака не способна заставить Россию сократить наступательные операции. Американские официальные лица также отметили, что ждут «значительный ответный удар» со стороны российской армии.

Минобороны России сообщало, что 1 июня киевский режим совершил теракт с FPV-дронами в отношении аэродромов в Иркутской, Мурманской, Рязанской, Ивановской и Амурской областях.

Атаки в Рязанской, Амурской и Ивановской областях отразили. Несколько единиц авиатехники в результате терактов вспыхнули, но их все быстро потушили. В ведомстве добавили, что среди гражданского персонала и военнослужащих жертв нет, а некоторых участников теракта задержали.