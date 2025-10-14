На Западе назвали цель ударов России по железнодорожной инфраструктуре Украины

Ряд иностранных изданий, в том числе Lidovky, сообщили, что Россия системно наносит удары по железнодорожной инфраструктуре Украины, концентрируясь не только на путях и депо, но прежде всего на локомотивах. Потеря тягового состава может парализовать движение и замедлить военные поставки.

В публикациях описываются случаи ударов по вокзалам и составам, в частности, по транспортному узлу в Шостке Сумской области, где зафиксировали разрушения и жертвы. По данным источников, удары наносятся также по объектам в Полтавской, Черниговской и Одесской областях.

Параллельно, как отмечает Bloomberg, под удары попадают объекты газодобычи и энергетики, что осложняет работу украинского промышленного комплекса. Из-за этого Киев может увеличить закупки газа за рубежом.

Украинские эксперты считают, что атаки по железной дороге — часть стратегии по нарушению снабжения фронта. Уничтожение нескольких локомотивов, по их словам, может привести к сбоям в поставках топлива, боеприпасов и эвакуации раненых, а значит, замедлить ротацию войск.

Минобороны России неоднократно отчитывалось об ударах по объектам железнодорожной инфраструктуры, которые ВСУ использовали в своих целях.